В России выросло число браков

В России в январе 2021 года число браков выросло на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Число молодоженов увеличилось в 71 из 85 регионов. Больше всего число браков выросло в Белгородской области — на 60%, с 320 до 500. Далее идут Орловская (37,5%) и Челябинская области (33,8%), Мордовия (33,1%), Карелия (30,7%) и Калининградская область (30,7%).

Также на 17,6% уменьшилось число разводов. Наибольшее падение наблюдается в Карелии (33,8%), Ленинградской области (31,9%), Бурятии (30,5%), Тамбовской (30,5%) и Курской областях (30,4%).

Ранее в Росстате сообщили, что в России в январе снизилась смертность от коронавируса.