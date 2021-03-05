В Германии призвали ускорить сертификацию «Спутника V» в Европе

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал не политизировать вопрос российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и как можно быстрее провести экспертизу препарата. Об этом пишет РИА «Новости».

«Очень надеюсь, что применительно к вакцинам типа «Спутник» будут рассмотрены исключительно научные аргументы в вопросе об одобрении, другие не будут использованы», — сказал Зедер.

Политик также призвал европейское ведомство ЕМА «ускорить процесс рассмотрения» новых вакцин.

Ранее стало известно, что в Австрии «Спутнику V» доверяют больше, чем AstraZeneca.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».