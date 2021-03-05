Вакцинация «ЭпиВакКороной» стартует в России во второй половине марта

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

Разработанная новосибирским научным центром «Вектор» вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» будет доступна россиянам для вакцинации во второй половине марта. Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию [препаратом «ЭпиВакКорона»]», — сказал он.

Ранее вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди людей старше 60 лет.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».