Вакцинация «ЭпиВакКороной» стартует в России во второй половине марта

Разработанная новосибирским научным центром «Вектор» вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» будет доступна россиянам для вакцинации во второй половине марта. Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию [препаратом «ЭпиВакКорона»]», — сказал он.

Ранее вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди людей старше 60 лет.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».