Папа Римский прилетел в Ирак

Папа Римский Франциск прилетел в Багдад в пятницу, 5 марта. Об этом сообщает агентство INA.

Отмечается, что в международном аэропорту иракской столицы понтифика встретил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи.

Папа Франциск — единственный глава Римско-католической церкви, посетившим Ирак, родину пророка Авраама.

Накануне, 4 марта, понтифик заявил, что прибудет в иракское государство «в качестве паломника мира и надежды». Он в том числе намерен молить Бога о прощении и примирении после многих лет войны и терроризма.