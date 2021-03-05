Мишустин поспорил с директором центра НГУ по поводу английских терминов

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в лабораторию математического центра Новосибирского государственного университета (НГУ) поспорил с директором центра Евгением Вдовиным по поводу английских терминов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, когда премьер зашел в лабораторию, сотрудники и учащиеся центра обсуждали проведение мероприятия-воркшопа в Академгородке, в котором в 2020 году участвовали порядка 200 человек.

Вдовин пояснил, что «воркшоп – это мастерская, в которой студенты и школьники обучаются исследовательской работе.

«Российское название воркшопа – семинар. Мне кажется, оно более звучное и более настраивает на фундаментальные исследования», — отметил Мишустин.

Директор НГУ объяснил, что эта мастерская ориентирована на обучение в деятельности. Премьер заметил, что в таком случае лучше использовать слово «мастерская» и в целом не закрывать русские слова английскими терминами.

В конечном итоге Вдовин и Мишустин выбрали компромиссное название «математическая мастерская».