Лукашенко: если был бы диктатором, поручил ездить в Минске только на велосипедах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы был диктатором, то разрешил передвигаться по Минску только на велосипеде. Его слова приводит «БелТА».

«Если бы у нас была настоящая диктатура, я бы вообще запретил по Минску ездить на автомобиле — только на велосипедах. Вот это было бы здорово. Но это невозможно», — сказал он во время посещения мотовелозавода в Минске.

Глава государства отметил, что он «ярый сторонник» развития производства велосипедов в стране и развития велоспорта, потому что он «доступен всем».

Ранее Лукашенко объяснил, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле.