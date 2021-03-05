Лукашенко: если был бы диктатором, поручил ездить в Минске только на велосипедах
Екатерина Зайцева
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если бы был диктатором, то разрешил передвигаться по Минску только на велосипеде. Его слова приводит «БелТА».
«Если бы у нас была настоящая диктатура, я бы вообще запретил по Минску ездить на автомобиле — только на велосипедах. Вот это было бы здорово. Но это невозможно», — сказал он во время посещения мотовелозавода в Минске.
Глава государства отметил, что он «ярый сторонник» развития производства велосипедов в стране и развития велоспорта, потому что он «доступен всем».
Ранее Лукашенко объяснил, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле.
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