Мосгорсуд оставил под арестом журналиста Азара за пикет в поддержку Сафронова

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты журналиста и муниципального депутата по району Хамовники Ильи Азара на решение отправить его под арест на 15 суток за повторное нарушение правил организации митинга или пикетирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Леонида Соловьева.

«Только что прошло рассмотрение апелляционной жалобы на арест моего доверителя Азара. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений», — сказал он.

В пресс-службе Мосгорсуда в свою очередь заявили, что были внесены изменения в части указания даты совершения правонарушения. В остальном постановление об аресте на 15 суток осталось без изменения.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал Азара на 15 суток, признав виновным по статье «Повторное нарушение правил шествия, митинга или пикетирования».

По словам Соловьева, в одном из протоколов говорится, что его подзащитный призывал в Facebook людей к участию в несогласованной акции 12 марта прошлого года против изменений в Конституцию России. Во втором документе значится, что Азар в соцсети призывал участвовать 13 июля 2020 года в акции у СИЗО «Лефортово» в поддержку экс-журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.