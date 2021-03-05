«ЭпиВакКороной» разрешили вакцинировать граждан старше 60 лет
Катерина Медведева
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Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди людей старше 60 лет. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.
Разработанная новосибирским научным центром «Вектор» вакцина прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц старше 60 лет.
«В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «Эпиваккорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет», — говорится в публикации.
Теперь «ЭпиВакКороной» смогут вакцинироваться все граждане России старше 18 лет.
Ранее в «Векторе» рассказали о планах по выпуску доз «ЭпиВакКороны» в 2021 году.
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