Эксперт: система здравоохранения РФ эффективно справляется со второй волной коронавируса

Российская система здравоохранения очень эффективно держит удар и справляется со второй волной новой коронавирусной инфекции, сказала «Газете.Ru» директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Она обратила внимание на методолгическое сопровождение борьбы с коронавирусом. В частности, эксперт напомнила, что к данному моменту выпущена уже десятая версия временных рекомендаций по диагностике, лечению, ведению пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

К тому же, как отметила Оксана Драпкина, обеспечено все в плане коечного фонда.

«Конечно, прорывом я считаю то, что мы приступили к массовой вакцинации. Публикация, которая вышла в авторитетном журнале Lancet как раз ко Дню российской науки, к 8 февраля, показала высокую эффективность и безопасность вакцины «Спутник V»: 91,6% для людей до 60 лет и 91,8% — после 60 лет. Мы идем пошагово, планово, и это дает свои результаты», — обратила внимание специалист.

Она назвала очень важной общероссийскую благотворительную акцию «Мы вместе». По ее словам, на протяжении 2020-го года можно было наблюдать, насколько быстро общество может консолидироваться перед угрозой, которой и была новая коронавирусная инфекция.

«Акция «Мы вместе» подразумевает добровольчество, а это тема, которая нам очень близка по духу, я имею в виду нам — российским гражданам. Потому что очень много моментов добровольчества — это желание оказать безвозмездную помощь, желание быть нужным, сострадание — мне кажется, в духе российского характера. Поэтому добровольчество и волонтерское движение так успешно развивается в нашей стране и особенно в этот очень сложный период», — подчеркнула Оксана Драпкина.