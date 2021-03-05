В России выявили 11 024 новых случая коронавируса

В России за сутки выявили 11 024 новых случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 15 464 пациента, скончались 462.

За весь период пандемии коронавирус подтвердился у 4 301 159 жителей России, вылечился 3 885 321 человек, скончались 88 285.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в стране.