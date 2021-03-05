Врач рассказал об опасности частого употребления хурмы
Катерина Медведева
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Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал «Звезде», чем опасно часто есть хурму.
По его словам, чрезмерное потребление этого фрукта может привести к образованию фитобезоаров – образований, вызывающих острую кишечную непроходимость.
Опасность таких образований возникает при большом количестве растительных продуктов в рационе. Это происходит из-за воздействия неперевариваемой клетчатки, которая не усваивается организмом, а проходит сквозь кишечник.
Харлов отметил, что от подобных недугов чаще всего страдают пожилые люди или пациенты с синдромом раздраженного кишечника — любая растительная пища становится источником безоаров.
Ранее сообщалось о мальчике, который объелся хурмы и оказался на операционном столе.
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