В Росприроднадзоре предложили создать экорейтинг предприятий

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в России нужно создать экорейтинг предприятий, чтобы способствовать формированию новой экологической политики государства. Об этом сообщает «Российская газета».

Радионова предположила, что в данном рейтинге была бы информация о соблюдении необходимых экологических требований предприятиями. Это нужно для того, чтобы граждане РФ видели «кто и как работает».

«Штрафы за экологические нарушения сегодня слишком малы. Мы говорим об этом на всех площадках и придем к тому, чтобы их увеличить. Когда нарушать станет дорого, тогда и ситуация изменится», — отметила она.

По мнению главы Росприроднадзора, на сегодняшний день в России формируется новая экологическая политика, благодаря которой предприятиям станет выполнять установленные нормы гораздо выгоднее.

«Мы меняем идеологию: соблюдать экологические нормы выгоднее, чем экономить на замене фильтров или везти мусор на нелегальный полигон», — добавила Радионова.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила доработать поправки в законодательство об обеспечении исполнения собственниками промышленных предприятий обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде.