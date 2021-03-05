Онищенко высказался о появлении мутаций COVID-19

Академик РАН, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил появление мутаций коронавируса нового типа, передает РИА «Новости».

Он заявил, что есть «один и тот же» штамм COVID-19.

«Новый штамм будет тогда, когда в следующий раз где-нибудь в Китае или в другом конце Юго-Восточной Азии коронавирус перейдёт с животных на человека, вот это будет новый штамм», — сказал Онищенко.

По его словам, то, что на сегодняшний день называется штаммами коронавирусной инфекции, «это подтипы, а не новые штаммы».

«Поэтому распространяющиеся сейчас подтипы — это тот же самый штамм, который мутирует и приобретает новые свойства. Но это все равно COVID-19», — пояснил Онищенко.

Он также назвал коронавирус «довольно консервативным». Академик указал, что что для него не характерны такие изменения, как для вируса гриппа.