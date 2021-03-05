Жительница Татарстана убила сына и совершила самоубийство

Следователи в Татарстане подозревают местную жительницу в убийстве своего шестилетнего сына. Тело мальчика было найдено вечером в четверг, 4 марта, в одном из домов поселка Васильево Зеленодольского района республики, передает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Как сообщается, на теле ребенка были обнаружены следы удушения.

В СК также рассказали, что во дворе дома нашли тело его 38-летней матери. По предварительным данным, женщина убила ребенка, после чего свела счеты с жизнью.

Следственные органы завели уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

На прошлой неделе похожий инцидент произошел в Воронеже.