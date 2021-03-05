Четвертое землетрясение произошло у берегов Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 6,5 случилось в Тихом океане у берегов новозеландского архипелага Кермадек. Об этом сообщает сайт Геологической службы США.

По ее данным, эпицентр стихии находился почти в 1,2 тыс. км от города Уакатане на острове Северный.

4 марта в данном регионе были зафиксированы еще три землетрясения магнитудой от 7,2 до 8,0. Власти Новой Зеландии объявили в регионе угрозу цунами. На острове Северный началась эвакуация населения.