В Индии за сутки от коронавируса привились больше миллиона человек

В Индии за сутки впервые от коронавируса привились больше миллиона человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

«На 48-й день общенациональной вакцинации против COVID-19 до 19.00 было введено 1 093 954 дозы вакцины», — говорится в сообщении.

834 141 человек получили первую дозу препарата, 259 813 — вторую. Всего в стране привились 17,7 миллиона человек.

В Индии коронавирусом заразились 11,1 миллиона, выздоровели 10,8 миллиона, скончались 157 тысяч человек.