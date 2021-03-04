В Минусинске женщина «заминировала» МФЦ, чтобы разогнать очередь

В городе Минусинске в Красноярском крае женщина «заминировала» МФЦ, чтоб разогнать очередь, пишет Telegram-канал «112».

46-летняя женщина не захотела стоять в очереди, поэтому со своего телефона позвонила в МФЦ и сообщила, что в здании находится бомба. Полиция эвакуировала 62 человека и оцепила территорию.

«На место прибыло все руководство минусинского отдела полиции, уголовный розыск, кинолог с собакой, следственная группа и четыре наряда ППС», — сообщили в СМИ.

После того как все выяснилось, в отношении жительницы Минусинска возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее в подмосковных Люберцах «заминировали» 18 школ.