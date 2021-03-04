Жители Анапы пожаловались на нашествие пауков

Жители Анапы сообщают о нашествии пауков и паутине, которая покрывает почти весь город, сообщает РИА «Новости».

На видео, опубликованном агентством, видно, что паутина покрывает траву, деревья, заборы и дома. Самих членистоногих на записи не видно.

«В Анапе сегодня ночью произошло что-то несуразное. Все, абсолютно все покрыто паутиной: машины, кусты. Весь город белый-белый», — рассказала местная жительница.

Кубанский Россельхознадзор заявил, что это не опасно и связано с потеплением.

«Наши инспекторы выехали на место... Это были обычные пауки, которые не имеют карантинного статуса, никакого вреда и ущерба они не нанесли. Скорее всего, резкое потепление — и просто активизировались они. Как появились, так и исчезли», — добавили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что россиян скоро ждет нашествие тараканов.