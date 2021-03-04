Собянин упростил порядок получения социальных выплат для семей с детьми

В Москве упростили порядок получения социальных выплат для семей с детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

Теперь подавать заявления через портал госуслуг можно без прикрепления сканов-копий документов, которые дают право на выплаты.

В пресс-службе уточнили, что изменения коснутся выдачи нескольких выплат: дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям; ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям; единовременной компенсационной выплаты при рождении ребенка; отдельных социальных выплат многодетным семьям; единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях, осуществляющих медицинскую деятельность в Москве, в срок до 20 недель беременности, и социальных выплат отдельным категориям семей с детьми младше 3 лет.

Теперь департамент труда и социальной защиты населения Москвы будет самостоятельно получать необходимые сведения для получения выплат.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян при помощи копии сайта «Госуслуг».