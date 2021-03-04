Вильфанд пообещал «синюю» погоду в европейской части России
Карина Казанцева
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«Синяя» погода, то есть с температурой ниже нормы, придет на европейскую часть России в марте. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет Агентство городских новостей «Москва».
«На значительной территории нашей страны прогнозируется холодная погода, на карте она закрашена в синий цвет», — сказал Вильфанд.
Синоптик отметил, что отклонение от нормы составит 8-12°C.
Ранее москвичей предупредили о двадцатиградусных морозах в праздничные выходные.
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