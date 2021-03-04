Захарова не исключила жесткие ответные меры в отношении немецких СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым решение Германии о закрытии банковских счетов российских СМИ в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что речь идет о ситуации со счетами информационных агентств RT и Ruptly, которые были закрыты в немецком Commerzbank с 31 мая 2021 года. Официальный представитель ведомства добавила, что банковская организация объяснила свое решение правом о завершении сотрудничества с клиентом в одностороннем порядке без объяснения причин.

«Расцениваем шаги по закрытию счетов российских информационных агентств в качестве элемента политического давления на журналистов и очевидного нарушения обязательства ФРГ по обеспечению свободы слова СМИ», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, это не первый случай, когда Германия пытается «перекрыть кислород российским журналистам». Она также заявила, что Россия не исключает принятие ответных мер в адрес немецких СМИ, если власти ФРГ продолжат препятствовать работе журналистов из РФ.