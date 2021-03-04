Песков объяснил слова Путина о «хорьковых целях»

Президент России Владимир Путин называл «хорьковыми» цели людей, втягивающих детей в незаконные акции и другие преступления. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая законы, участвовать в неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, речь также идет о тех, кто «провоцируют в [социальных] сетях различные суицидальные наклонности и так далее».

Ранее Путин призвал МВД бороться с вовлечением несовершеннолетних в незаконные акции.