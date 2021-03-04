ВОЗ: «британский» штамм коронавируса выявлен в 43 странах Европы

«Британский» штамм (B.1.1.7) коронавирусной инфекции выявили в 43 странах Европы, «южноафриканский» (B.1.351) вариант — в 26, «бразильский» (P1) — в 15. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, передает ТАСС.

По его словам, необходимо остановить распространение вируса за счет вакцинации населения. Он добавил, что этот метод показал свою действенность, — число госпитализаций и летальных исходов в большинстве групп риска прилично сокращается.

При этом Клюге отметил, что для вакцинации потребуется время.

«В связи с высокими показателями коэффициента распространения и быстрым распространением новых вариантов коронавируса по региону необходимо улучшить тестирование, изоляцию случаев и отслеживание контактов», — сказал представитель ВОЗ.

Ранее сообщалось, что два случая «британского» штамма коронавируса выявили на Украине.