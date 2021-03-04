Депутат устроил смертельную аварию в Красноярском крае

Депутат Первоманского сельсовета Красноярского края сбил двух женщин. Об этом сообщает СК России по региону.

По предварительным данным, авария произошла вечером 17 февраля. «Около 20 часов на автодороге при подъезде к поселку Ручейки Манского района депутат Первоманского сельского совета, управляя автомобилем «ВАЗ 21150», допустил наезд на двух женщин-пешеходов, которые с различными травмами были доставлены в больницу», — говорится в публикации.

Спустя несколько дней 52-летняя пострадавшая скончалась.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. В настоящее время назначен ряд экспертиз, изъят автомобиль, получены видеозаписи с регистратора патрульного автомобиля ДПС, опрашиваются свидетели.

Ранее в Астрахани на пешеходном переходе сбил людей сын бывшего депутата.