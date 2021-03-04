В Германии продлили карантинный режим до 28 марта

В Германии продлили карантинный режим до конца марта, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает газета Zuddeuche Zeitung.

Ограничения будут продлены до 28 марта. Однако власти договорились начать смягчать ограничения раньше, если позволит эпидемиологическая ситуация.

«Это должны быть шаги к открытию, но в то же время и шаги, которые не вернут нас назад <...> Есть много примеров драматичной третьей волны в Европе»,— отметила канцлер.

Карантин в стране был введен в начале ноября, а жесткие ограничения начались 16 декабря.

Ранее власти Германии договорились о смягчении ограничений в регионах с низким уровнем заболеваемости c 8 марта.