Россиянин осужден на 10 лет за то, что убил тетю и бросил ее тело собакам

Суд приговорил жителя Ивановской области к 10 годам и 2 месяцам заключения за то, что тот убил родную тетю и скормил ее тело собакам. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Согласно информации следствия, 7 июля прошлого года между женщиной и ее племянником, проживающими в городе Южа, произошел конфликт во время совместного распития алкогольных напитков. В результате ссоры мужчина нанес тете свыше 60 ударов ножом, та скончалась на месте от полученных травм. После произошедшего обвиняемый отдал часть тела убитой домашним собакам.

В отношении 23-летнего злоумышленника было возбуждено дело об убийстве и надругательстве над телом умершей. Свою вину он признал полностью.

Мужчина проведет 10 лет и 2 месяца в исправительной колонии строгого режима. Ему также дали дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что подросток из Перми рассказал о мотиве убийства матери, отца и сестры.