Подростка, подозреваемого в убийстве семьи, задержали в Екатеринбурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка, подозреваемого в убийстве родителей и несовершеннолетней сестры в Пермском крае, говорится в сообщении регионального МВД.

«Сегодня в центре Екатеринбурга в одном из хостелов сотрудниками уголовного розыска Свердловской области был задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления», — заявили в пресс-службе.

По информации СК, 1 марта в поселке Октябрьский Пермского края молодой человек несколько раз ударил топором сестру и родителей. Все члены семьи скончались. По окончании преступления подросток уехал на такси из региона в Екатеринбург.

Было возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц, малолетнего, с особой жестокостью).

Ранее следственное управление СК по Пермскому краю заявило о возбуждении уголовного дела, после убийства неизвестным женщины и ее двоих детей. Изначально в розыск объявили отца семейства, однако 3 марта, выяснилось, что мужчина сам оказался одним из убитых.