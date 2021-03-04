«КамАЗ» на Кубани насмерть засыпал 5-летнюю девочку выгружаемой землей

«КамАЗ» в одной из кубанских станиц засыпал пятилетнюю девочку выгружаемой землей, ребенок погиб. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что инцидент произошел вечером во вторник, 2 марта. 40-летний мужчина на автомобиле «КамАЗ» доставлял перегной в частный двор на улице Садовой в станице Старомышастовской.

Во время выгрузки во дворе рядом с грузовиком находилась дочь хозяина дома, на которую упала выгружаемая земляная смесь. Спустя некоторое время родители поняли, что ребенок исчез. В ходе поисков родственники нашли тело девочки без признаков жизни под завалом земляной смеси.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.