Власти Германии договорились о смягчении ограничений по COVID-19

Власти Германии договорились о смягчении ограничений в регионах с низким уровнем заболеваемости c 8 марта, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее слова приводит РИА «Новости».

В частности, ограничения для розничной торговли могут быть смягчены при снижении числа новых за неделю случаев COVID-19 до менее чем 50 на 100 тысяч населения.

«Не ранее 22 марта это будет охватывать гастрономию на открытом воздухе с предварительной записью при заболеваемости свыше 50, а при меньшей - все заведения общепита», – отметила канцлер.

По ее словам, решения о смягчении мер будут принимать власти федеральных земель, при этом общенациональный карантин в стране сохранится.

Ранее власти Германии сообщили об ужесточении требования на границе с Францией на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации по COVID-19.