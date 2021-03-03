Чешский миллиардер вакцинировался от коронавируса, выдав себя за медработника

Чешский миллиардер и председатель политической партии «Гражданский демократический альянс» Павел Сегнал привился от коронавируса, выдав себя за медицинского работника. Об этом сообщил чешский новостной портал «Сэзнам справы».

«Я прямо сказал ему, что он не мог сделать прививку, потому что он не медик», — приводятся слова директора пражской клиники.

По его словам, Сегнал предоставил справку из своей стоматологической клиники, что является медработником, хотя он только владеет клиникой и не относится к категории персонала.

В настоящий момент в Чехии могут привиться только врачи, учителя и лица старше 70 лет. В стране коронавирусом заразились 1,2 млн, скончались почти 21 тыс. человек.

В ВОЗ пока не рекомендовали вводить ковид-паспорта.