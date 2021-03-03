Жириновский призвал ввести личную ответственность для школьных поваров

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с массовым отравлением школьников в Красноярске. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что данная проблема остро стоит в регионе уже не первый год.

По его словам, в России следует ужесточить меры контроля за питанием в школах. Так, лидер партии предложил ввести личную ответственность школьных поваров за качество еды в образовательных учреждениях.

Кроме того, политик выступил с инициативой предписать чиновникам пробовать школьную еду, чтобы они начали по-настоящему следить за качеством питания.

«Сегодня школьное питание — одно из самых небезопасных в сфере общепита. Кто-нибудь слышал, чтобы 90 человек разом отравились в каком-нибудь кафе? Да даже в ларьке привокзальном? А школьники в таких количествах травятся ежегодно!» — написал Жириновский.

Он добавил, что при ужесточении мер с банкротством столкнется ряд предприятий, которые «привыкли работать тяп-ляп», однако такие меры позволят сохранить здоровье школьников. Лидер ЛДПР подчеркнул, что повар в школе «сто раз подумает» перед тем, как «немытые овощи в салат нарезать или мясо с запашком сварить».

Ранее число отравившихся салатами школьников в Красноярске увеличилось до 91. По факту произошедшего прокуратура региона возбудила уголовное дело. Кроме того, следователи назвали возможный источник отравления более 90 школьников.