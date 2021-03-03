В Крыму раскритиковали украинский призыв захватить полуостров
Карина Казанцева
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Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров раскритиковал призыв депутата Верховной рады Татьяны Черновол захватить полуостров. Об этом пишет РИА «Новости».
«Говорить о силовом захвате российского Крыма не только глупо, но и опасно. Любое посягательство на суверенитет России опасно для любого агрессора», — сказал Умеров.
По его словам, Россия может защитить свои границ и своих граждан.
Ранее в ОБСЕ предостерегли Киев от попытки вернуть Крым силой.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.