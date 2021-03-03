В Киеве прошла акция протеста журналистов закрытых телеканалов

Журналисты закрытых из-за санкций властей Украины телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK и «Первый независимый» вышли на акцию протеста возле Мариинского дворца в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Журналисты собирались передать письмо председателю Европейского совета Шарлю Мишелю. По словам участников акции, им удалось передать свое обращение в электронном виде, однако они надеялись на личную встречу.

Ранее на Украине отключили созданный журналистами закрытых СМИ телеканал — «Перший Незалежний».