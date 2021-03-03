Минюст России признал «Альянс врачей»* иноагентом

Минюст России включил «Альянс врачей» (организация включена Минюстом в список иноагентов) в реестр некоммерческих организаций, признанных иностранным агентом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Третьего марта в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что данная организация неоднократно получала иностранное финансирование и осуществляла политическую деятельность.

«Альянс врачей» возглавляет Анастасия Васильева. Организация была создана в 2018 году как независимый профсоюз, защищающий интересы врачей и медицинских работников России.