Губернатор Забайкалья не смог записаться на прививку от COVID-19

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов не смог записаться на прививку от коронавируса по телефону горячей линии минздрава, куда позвонил во время совещания с оперативным штабом по вакцинации, сообщает «Чита.ру».

Оператор горячей линии предложила губернатору записаться в лист ожидания. Также ему сообщили о том, что ему перезвонят из ближайшей поликлиники, когда появится возможность поставить вакцину. Срок ожидания назвать не смогли.

«Время ожидания пока не установлено, как ваша очередь подойдет, вас пригласят», — сказала оператор.

Глава края отметил, что записаться на прививку в регионе невозможно. Однако Осипов отметил, что возможно это может быть связано «с какими-то недостатками» организации процесса.

«Докладывайте Трутневу, Голиковой, Мишустину, кто за это отвечает? Если нужно поручение выполнить, должно быть какое-то обеспечение выполнения этого поручения», — заявил Осипов, передает РБК.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что достаточный для победы над пандемией COVID-19 уровень коллективного иммунитета — в 60% россиян — может быть достигнут к августу.