Члены ОП РФ и казахстанские общественники поделились опытом наблюдений за выборами

Члены ОП РФ и казахстанские общественники поделились опытом общественных наблюдений за выборами в рамках заседания Координационного совета по общественному контролю за голосованием с участием делегации Гражданского альянса Казахстана.

Главной темой встречи стали вопросы международного наблюдения за выборами.

Председатель координационного совета Максим Григорьев напомнил, что в январе 2021 года посещал Казахстан в рамках рабочей поездки и участвовал в наблюдениях за выборами депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента) в составе миссии наблюдателей от СНГ.

«По нашей оценке, выборы в Казахстане прошли с соблюдением законодательства страны и в полном соответствии с международными нормами выборов. При этом так же, как и в других странах мира, мы видели попытки дискредитации голосования, в частности политически ангажированной оценки со стороны ряда организаций, направляющих наблюдателей на выборы», — рассказал Максим Григорьев.

В качестве эффективных аспектов программы политической модернизации Казахстана он отметил введение 30-процентной квоты для женщин и молодежи в партийных списках, упрощение процедуры регистрации партий, снижение проходного барьера в парламент и другие.

Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов отметил, что выборный процесс в Казахстане характеризуется активным включением общественности.

«Как международные наблюдатели мы посетили десятки избирательных участков, и на каждом из них присутствовали представители общественности в качестве независимых наблюдателей. Очень важно, что такой тренд развивается в странах СНГ», — сказал он.

Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева рассказала о созданном в рамках альянса Центре непартийного наблюдения за выборами.

«Мы не представляем интересы политических партий и являемся максимально не ангажированными — одинаково относимся ко всем игрокам избирательного процесса и готовы наблюдать за тем, насколько прозрачно и честно проходят выборы. На январских выборах процесс голосования мониторили 21,5 тысячи наблюдателей на 9,5 тысячи открытых избирательных участков», — сообщила она.