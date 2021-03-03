В России выявлено 10 535 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 10 535 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 84 российских регионах, при этом 12,5% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 452 пациента, полностью выздоровели 15 694 человека.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 278 750 случаев коронавирусной инфекции, из них 87 348 — с летальным исходом. Вылечились 3 853 734 человека.

Ранее эпидемиолог объяснил возможное отсутствие антител после прививки от коронавируса.