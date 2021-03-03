В Красноярске обнаружили возможный источник отравления более 90 школьников

Следователи в Красноярске выявили возможный источник отравления более 90 учеников из 25 школ региона. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Отмечается, что источником распространения возбудителя инфекции мог быть один из цехов фирмы, отвечающей за первичную переработку и упаковку овощей для школьных столовых.

Следователи установили, что продукция на складах хранилась с многочисленными нарушениями, это и привело к распространению заболевания и его токсинов.

Ранее сообщалось, что число отравившихся салатами школьников в Красноярске увеличилось до 91. По факту произошедшего прокуратура региона возбудила уголовное дело.