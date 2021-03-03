Девушка упала в двухметровую яму с кипятком в Нижегородской области

Жительница города Дзержинск провалилась в яму с кипятком, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Нижегородской области.

ЧП произошло вечером 2 марта на улице Петрищева, 10. В результате девушку 2000 года рождения госпитализировали.

В региональном минздраве уточнили, что состояние пострадавшей тяжелое, она получила 70-75% ожогов тела. В ведомстве добавили, что девушку перевезут на лечение в Нижний Новгород, как только будет позволять ее состояние.

По данным местных СМИ, провал грунта оказался около двух метров в ширину. В настоящее время на месте работают коммунальные службы.