Прошедший февраль стал самым снежным за последние семь лет в Москве
Катерина Медведева
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Февраль в Москве стал самым снежным за последние семь лет, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в Facebook.
«В последний месяц календарной зимы прирост снежного покрова составил 68 сантиметров – ровно в два раза больше месячной нормы осадков. Только с 12 по 14 число выпала месячная норма осадков», — говорится в публикации.
Отмечается, что до этого рекорд был поставлен в феврале 2018 года, тогда прирост снега составил 50 сантиметров.
Наименьшее количество осадков за семь лет было в феврале 2014 года – всего 15 сантиметров.
Ранее сообщалось, что в Москве за зиму выпало около 125% сезонной нормы осадков.
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