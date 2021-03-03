МВД отказалось от идеи хранить отпечатки пальцев россиян до 100 лет
Максимс Краюшкинс
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МВД России отказалось от разработки законопроекта, который предусматривает увеличение срока хранения отпечатков пальцев граждан до достижения ими 100-летнего возраста. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.
«Законопроект, согласно которому органы внутренних дел могут хранить дактилоскопические данные ряда граждан до момента их смерти или до достижения ими 100-летнего возраста, прошел независимую антикоррупционную экспертизу, но МВД отказалось от дальнейшей его разработки, их законопроект рассматриваться не будет», — сказал собеседник агентства, не уточнив причин.
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