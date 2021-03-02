Пять студентов стали жертвами давки на собрании в университете в Боливии
Антон Демидов
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На студенческом собрании в университете Эль-Альто в Боливии произошла давка, из-за которой погибли пять человек.
Издание Explica пишет, что студенты пришли на собрание, которое переросло в потасовку. В результате ограждения не выдержали давления толпы и обрушились.
Как сообщил в Facebook глава боливийского МВД Карлос дель Кастильо, в настоящее время известно о пяти погибших и трех пострадавших, которые находятся в реанимации.
Он также рассказал, что послал на место ЧП начальника полиции Джонни Агилера, чтобы составить полный отчет о произошедшем.
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