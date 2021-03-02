В мире за сутки выявили 280 тысяч заражений коронавирусом, достигнув 114,14 миллиона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

Больше 40% новых случаев приходятся на на Северную и Южную Америку (113 636), на втором месте — регион Европы (104 113), на третьем — Восточное Средиземноморье (30 772).

Больше всего заражений выявлено в США — 28 294 809. Далее идут Индия (11 124 527), Бразилия (10 551 259), Россия (4 268 215) и Великобритания (4 182 013).

За последние 24 часа также скончались 6,6 тысячи пациентов, с начала пандемии — 2,53 миллиона.

Ранее в Европе выросла заболеваемость коронавирусом.