Мэра Томска Кляйна отправили под домашний арест

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Мэра Томска Ивана Кляйн задержали прямо во время селекторного совещания Мэра Томска Ивана Кляйн задержали прямо во время селекторного совещания
Мэра Томска Ивана Кляйн задержали прямо во время селекторного совещания
YouTube

Советский районный суд Томска отправил бывшего мэра города Ивана Кляйна, находящегося в НИИ онкологии после операции, под домашний арест. Об этом сообщила его адвокат Марина Вихлянцева, пишет ТАСС.

«Изменили меру пресечения на домашний арест на шесть месяцев», — сказала адвокат.

По его словам, предварительное судебное заседание не может проходить без подсудимого, который находится в больнице. По информации адвоката, обвиняемый останется в медицинском учреждении еще минимум месяц.

Ранее в отношении мэра Томска было возбуждено третье уголовное дело.