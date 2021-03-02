Разведка США заявила о причастности ФСБ к «отравлению» Навального

Разведывательное сообщество США утверждает, что ФСБ России причастна к «отравлению» Алексея Навального. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов Америки.

По его словам, американская разведка «с высокой степенью уверенности считает», что сотрудники ФСБ «использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок», чтобы отравить российского оппозиционного лидера Алексея Навального».

Во вторник, 2 марта, США ввели санкции против России из-за Навального.

В декабре в ФСБ заявили, что «расследование» Алексея Навального о его якобы отравлении является провокацией.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.