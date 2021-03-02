Онищенко назвал отказ Украины от российских вакцин мальчишеством

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал отказ властей Украины от использования российских вакцин против коронавируса.

По его словам, нынешнее украинское руководство в этом вопросе проявило «инфантильное мышление». «Не хотим, не будем!» Это мальчишество в непродуманной, злобной и человеконенавистнической форме», — считает Онищенко.

Он указал на то, что руководство Украины в отличие от обычных граждан может позволить себе отправиться за границу для прохождения вакцинации и тем самым защитить себя.

Также парламентарий высказался об издержках, которые будут у страны при закупке вакцины Pfizer.

«Они хотят использовать вакцину Pfizer. Но пока им никто ее не дает», — сказал Онищенко.

По его мнению, когда это произойдет, «цена будет такой, что мало не покажется».