В Карелии не будут вводить запрет на торговлю спиртным в праздничные дни

Власти Карелии не планируют ограничивать продажу алкоголя в дни проведения массовых мероприятий. Подобный запрет ранее начали обсуждать в Забайкальском крае, который оказался одним из худших регионов по уровню алкоголизации населения. Карелия находится на пятом месте рейтинга Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) по потреблению водки, но власти республики объясняют это высоким уровнем легальной розничной продажи. В связи с этим, как рассказала пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк, руководство республики считает дополнительные ограничения нецелесообразными.

«У нас немного, так называемых, «наливаек» и домашних фермерских виноделен (в сравнении, к примеру, с южными регионами). Большая часть продукции реализуется легально – и это подтверждено данными Росалкогольрегулирования, согласно которым республика входит в восьмерку субъектов Российской Федерации с максимальным значением легальной розничной продажи водки и алкогольной продукции на душу совершеннолетнего населения», — объяснила Кабатюк.

Она добавила, что в настоящее время в Карелии действует ограничение на продажу алкоголя в Международный день защиты детей 1 июня и в День знаний 1 сентября, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.