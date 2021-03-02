Папа Римский предсказал новый Всемирный потоп
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Скоро наступит новый Всемирный потоп, заявил Папа Римский Франциск. Об этом пишет газета Corriere della Sera.
По его словам, это случится, если мировые политики не будут бороться с глобальным потеплением.
«Он (Всемирный потоп) случится, если мы продолжим идти тем же путем», — сказал понтифик.
Папа Римский напомнил, что Ной смог пережить потоп из-за своей добродетельности. Он призвал людей быть благоразумными.
Ранее понтифик поздравил пары с Днем святого Валентина.
close