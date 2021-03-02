Зеленский привился от коронавируса вакциной AstraZeneca

Президент Украины Владимир Зеленский привился от коронавируса препаратом AstraZeneca (Covishield), который разрабатывали для Индии. Об этом он написал на своей странице в Twitter во вторник, 2 марта.

«Сделал прививку от COVID-19. Сделал это на передовой (в Донбассе. — Ред.) с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Та же Oxford/AstraZeneca (Сovishield) из Индии, которая была доставлена первой на Украину...» — сообщил украинский лидер.

Он отметил, что этот препарат позволит украинцам жить без ограничений.

24 февраля на Украине началась вакцинация населения от коронавирусной инфекции вакциной Oxford/AstraZeneca.

Первая партия вакцины от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca, прибыла на Украину 23 февраля. Глава Минздрава Украины Максим Степанов сообщал, что речь идет о 500 тыс. доз препарата, направленных из Индии.