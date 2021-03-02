Горнорабочий из Кузбасса приговорен к 4 годам за пропаганду терроризма

Первый Восточный окружной военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима горнорабочего из города Белово Кемеровской области за пропаганду терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Кемеровской области.

Отмечается, что 27-летний мужчина размещал в социальной сети «ВКонтакте» материалы о деятельности террористических организаций, которые в том числе были направлены на то, чтобы убедить пользователей в необходимости осуществления терактов.

Подсудимый полностью признал свою вину.

Обвиняемый также лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет», сроком на три года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране не снижаются угрозы вызовов, связанных с терроризмом и киберпреступностью.